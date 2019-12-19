Чемпионка мира, пропустившая этапы КМ из-за питания, не выступит на «Тур де Ски»

Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон не выпустит на предстоящей многодневке «Тур де Ски». Об этом в интервью SVT сообщил врач сборной Швеции Магнус Оскарссон.
«Ей не стоит возвращаться к соревнованиям так быстро. Она не выступит на „Тур де Ски“. Об этом можно говорить с уверенностью. Я не хочу спекулировать на теме её возвращения. Сейчас ей важен покой», — сказал Оскарссон.
На минувшей неделе спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг сообщил, что Фрида не будет допущена к соревнованиям, пока не сбалансирует своё питание. Она выступила на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), но затем перестала попадать в заявку.
На своём первом взрослом чемпионате мира 2019 года Фрида в 19 лет завоевала золото, серебро и бронзу. «Тур де Ски» стартует 28 декабря.
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