Чемпионка мира, пропустившая этапы КМ из-за питания, не выступит на «Тур де Ски»

Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон не выпустит на предстоящей многодневке «Тур де Ски». Об этом в интервью SVT сообщил врач сборной Швеции Магнус Оскарссон.

«Ей не стоит возвращаться к соревнованиям так быстро. Она не выступит на „Тур де Ски“. Об этом можно говорить с уверенностью. Я не хочу спекулировать на теме её возвращения. Сейчас ей важен покой», — сказал Оскарссон.

На минувшей неделе спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг сообщил, что Фрида не будет допущена к соревнованиям, пока не сбалансирует своё питание. Она выступила на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), но затем перестала попадать в заявку.

На своём первом взрослом чемпионате мира 2019 года Фрида в 19 лет завоевала золото, серебро и бронзу. «Тур де Ски» стартует 28 декабря.