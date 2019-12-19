Чемпион ОИ — о тренерах-допингистах: это как махать перед крокодилом конечностями

Олимпийский чемпион 2016 года, многократный чемпион мира и Европы по современному пятиборью Александр Лесун оценил проблемы с допингом в России.

«У нас в спорте есть проблемы, но они есть во многих странах. Мы не самая допинговая страна. При этом некоторые вещи мне непонятны. Как можно допингистов — людей, которые были пойманы на допинге, ставить главными, старшими тренерами? Такие специалисты есть и у нас в пятиборье и практически во всех остальных видах спорта. Это как махать перед крокодилом конечностями. Это априори кажется неверным решением, тем более у нас есть много прекрасных специалистов, которые не были пойманы на допинге. Пока всё это будет продолжаться, проблемы будут. Мы очень сильно опозорились перед мировой общественностью.



Менять нужно очень многое, очень-очень. Бойкот Олимпийских игр, к которому призывают многие политики, — это точно не выход: мы ничего этим не добьёмся. Пока это будет продолжаться, ничего не изменится. Скорее всего, мы ничего так и не изменим до 2024 года. Будут приходить, грубо говоря, плюс-минус одни и те же люди и говорить спортсменам, что делать. А спортсмены будут выполнять», — цитирует Лесуна «Медуза».

9 декабря ВАДА отстранило Россию от крупнейших международных соревнований на 4 года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.