Кожевникова: россияне уступают иностранцам. Компенсировать можно лишь через допинг

Двукратный призёр зимних Олимпийских игр в могуле Елизавета Кожевникова оценила проблему с допингом в России.

«Наши атлеты серьёзно уступают иностранным в своей эффективности. Компенсировать это можно только через допинг — и это касается очень многих видов спорта. За исключением, например, гимнастики, фигурного катания, синхронного плавания, где у тренеров есть огромная выборка желающих — длинная «скамейка», из которой можно выбрать детей с прочной психикой и намуштровать их таким образом, что они заучат программу настолько прочно, что будут выполнять её при любых обстоятельствах — тотального давления, нервозности. Также важно, что в этих дисциплинах соревновательные условия абсолютно стабильные — ничего не меняется в бассейне, на помосте, в зале. В других видах — разная погода, разный снег, разные соперники. Везде, где есть фактор спонтанности при выступлении, это сделать просто невозможно.



Так как причина этой недотренированности, нестойкости к соревновательному дискомфорту — биологическая, никто не понимает, что с ней делать с точки зрения администрирования или педагогики. Все пытаются криками и директивами заставить спортсмена быть эффективным, а он не может.



Систему KPI, конечно, никто не отменял, просто нужно всё время иметь в виду, что спортивный процесс — пофазный. И регулировать его нужно очень по-разному в разных фазах — в детско-подростковой фазе по-одному, во взрослой — по-другому. У нас же пока тотальная система организации и стимуляции процесса.



Чтобы изменить ситуацию, больших жертв не надо. Не надо, чтобы летели все головы, — нужно написать стратегию, обучить, переформировать людей. Опыт уже многими странами опробован, нужно просто взять — и начать выполнять», — цитирует Кожевникову «Медуза».

9 декабря исполком ВАДА единогласно поддержал отстранение России от крупнейших международных соревнований на 4 года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

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