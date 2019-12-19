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Министерство спорта РФ отказалось признать видом спорта танцы на шесте

Министерство спорта РФ отказалось признать видом спорта танцы на шесте
Другие / Прочие виды спорта 0

Министерство спорта РФ отказало в статусе вида спорта дисциплине спортивный пилон, которая больше известна как танцы на шесте. Приказ об отказе наделения статуса появился на официальном сайте ведомства.

Помимо этого в приказе на сайте ведомства сообщается, что статусом вида спорта не будут наделены дисциплины австралийский футбол и воздушная атлетика.

В данный момент ни одна международная федерация спортивного пилона не соответствует требованиям для официального членства в Глобальной ассоциации международных спортивных федераций. Спортивный пилон в настоящее время имеет статус наблюдателя.

В России проведением турниров по спортивному пилону занимаются Федерация воздушной атлетики России и Федерация воздушно-спортивного эквилибра России.

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