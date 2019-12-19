Траньков: в ФФККР не очень хорошо разбираются в социальных сетях

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как относится к идее создания комитета по этике в фигурном катании в связи с последними скандалами вокруг приостановки карьеры Алиной Загитовой. В частности, в полемику вступили команда тренера Этери Тутберидзе с одной стороны и Татьяна Тарасова вместе с Евгением Плющенко с другой.
«Если так считает президент федерации, то разве можно спорить? Возможно, комитет будет выносить какие-то санкции, штрафы за комментарии в соцсетях. Но я уже года три рассказываю о системе, прекрасно работающей в США. В социальных сетях есть верифицированные и неверифицированные аккаунты. Журналисты попросту не имеют права цитировать неподтверждённые, потому что они могут принадлежать кому угодно", — цитирует Транькова «RT на русском».
Траньков также предположил, что Федерации фигурного катания на коньках России стоит изменить подход к работе с медиа.
«Понятно, что там просто работают люди другого поколения. Они, в принципе, не очень хорошо разбираются в социальных сетях. Некоторое время назад туда пришли профессионалы, и тогда стал появляться неплохой контент. Но когда понадобилось дополнительное финансирование, всё закончилось. Сложно требовать от ФФККР идти в ногу со временем, пока один пресс-атташе занимается всеми вопросами, связанными с медиа», — сказал Траньков.
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