Олимпийский чемпион Соловьёв оценил решение Загитовой приостановить карьеру

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв прокомментировали решение Алины Загитовой приостановить карьеру.
«У каждого спортсмена свой путь, это уже состоявшаяся личность и спортсменка, нужно просто принять её решение», — приводит слова Бобровой Nevasport.
«Вообще, после Олимпиады уходит много сил, бываешь просто опустошён и у тебя не хватает ни на что элементарных эмоций. Она провела после Олимпиады полтора сезона на высоком уровне. Она человек, не робот. Столько внимания прессы к нашим девчонкам… Ну оставьте вы их в покое в конце концов, невозможно на таком эмоциональном пределе, с таким давлением работать. Встану на защиту любого спортсмена, про которого сначала говорят, какой он молодец, когда завоёвывает медали, а потом – какой нехороший человек, когда решил сделать паузу. Надо поддерживать любимого спортсмена в любых направлениях, какое бы оно ни было», — сказал Соловьёв.
На Олимпиаде 2018 года Алина завоевала золото в личных соревнованиях и серебро в командных. Также она является чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.
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