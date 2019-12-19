Траньков — о конфликте в фигурном катании: это может привести к тюрьме и сломанным ногам

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал скандал в российском фигурном катании вокруг приостановки карьеры Алиной Загитовой. В частности, в полемику вступили команда тренера Этери Тутберидзе с одной стороны и Татьяна Тарасова вместе с Евгением Плющенко с другой.

«Давайте вспомним, что было в США 40 лет назад. Об этом и фильм недавно сняли — про Тоню Хардинг. К чему может привести такой конфликт — понятно: к тюрьме и сломанным ногам. Но зачем доводить до повторения трагедии?

Мы же говорим о женском одиночном катании — это как балет. В подобных сферах всегда возможны конфликты», — цитирует Транькова «RT на русском».

Максим также предположил, что скандалы не скажутся на популярности фигурного катания.

«Что бы ни происходило в последнее время, его популярность стабильно растёт. Если и искать хоть какой-то положительный момент во всём случившемся, то это именно он. К сожалению, лучше всего у нас работает чёрный пиар, а потому наш вид спорта становится всё более популярен. Это видно по рейтингам, просмотрам и комментариям.



Эмоций так много ещё и потому, что в последнее время появилось сразу несколько сильных спортсменок, а у них — фанатских группировок. Подчёркиваю, речь о фанатах, а не о болельщиках. Со мной в соцсетях до сих пор некоторые спорят по этому поводу. Утверждают, что они болельщики. Но я считаю, что это именно фанаты. И как дипломированный психолог могу сказать, что это диагноз. Аддикция. Это явление может и в преследование перерасти, достаточно вспомнить голливудский фильм «Телохранитель». А девочки находятся в очень нежном возрасте, и лично мне за них бывает страшно», — сказал Траньков.

Призёры финала Гран-при ответили на критику со стороны Тарасовой и Транькова