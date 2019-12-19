Кирвесниеми объяснил проблемы чемпионки мира Карлссон

Шестикратный призёр Олимпийских игр, бывший финский лыжник Харри Кирвесниеми предположил, что проблемы чемпионки мира шведки Фриды Карлссон связаны с её желанием победить норвежку Терезе Йохауг.

«Все знают, что победить Йохауг тяжело, но все хотят сделать это. Возможно, это привело к тому, что лыжницы выкладываются больше, чем могут. Йохауг на голову выше всех, и многие, стараясь догнать её, совершают ошибки на тренировках. Карлссон так молода, и просто нельзя представить, что она может тренироваться и выступать на том же уровне, что Йохауг», — приводит слова Кирвесниеми Ilta-Sanomat.

Карлссон перестала попадать в состав сборной Швеции на Кубок мира. Спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг заявил, что она вернётся в команду, когда «сбалансирует питание». Фрида будет вынуждена пропустить «Тур де Ски».

Чемпионка мира лыжница Карлссон не допущена к соревнованиям из-за питания