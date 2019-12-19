Кирвесниеми объяснил проблемы чемпионки мира Карлссон

Шестикратный призёр Олимпийских игр, бывший финский лыжник Харри Кирвесниеми предположил, что проблемы чемпионки мира шведки Фриды Карлссон связаны с её желанием победить норвежку Терезе Йохауг.
«Все знают, что победить Йохауг тяжело, но все хотят сделать это. Возможно, это привело к тому, что лыжницы выкладываются больше, чем могут. Йохауг на голову выше всех, и многие, стараясь догнать её, совершают ошибки на тренировках. Карлссон так молода, и просто нельзя представить, что она может тренироваться и выступать на том же уровне, что Йохауг», — приводит слова Кирвесниеми Ilta-Sanomat.
Карлссон перестала попадать в состав сборной Швеции на Кубок мира. Спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг заявил, что она вернётся в команду, когда «сбалансирует питание». Фрида будет вынуждена пропустить «Тур де Ски».
- 19 декабря 2019
-
12:34
-
12:02
-
11:31
-
11:23
-
11:15
-
11:03
-
10:49
-
10:48
-
10:38
-
10:31
-
09:47
-
09:34
-
09:25
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:38
-
00:54
-
00:40
-
00:18
- 18 декабря 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:15
-
23:03
-
22:54
-
22:22
-
22:00
-
21:32
-
20:49
-
20:43
-
20:11
-
20:01
-
20:00
-
19:42
-
19:28