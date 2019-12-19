Двукратный олимпийский чемпион назвал агента Туктамышевой подонком

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о сложных отношениях спортсменов с агентами.

«С местью не сталкивался, а вот с гадкими поступками — да. Нас с Татьяной Волосожар, можно сказать, предал наш бывший агент. Не хочется вдаваться в подробности, но у нас были очень тёплые отношения, а он некрасиво повёл себя с нами, подставил. Сейчас он работает с Алексеем Ягудиным и Евгенией Медведевой. А полгода назад со мной хотел сотрудничать и бывший агент Лизы. Но, к счастью, мой директор раскусил этого подонка, и работать мы с ним не стали», — приводит слова Транькова «RT на русском».

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что бывший агент её шантажирует.