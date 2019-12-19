Путин — об отстранении России: это не соответствует здравому смыслу

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Я считаю, что это решение не только несправедливо, но и не соответствует здравому смыслу и праву. Почему? Потому что решения с допингом об участии наших спортсменов под нейтральным флагом были приняты на прошлой Олимпиаде. А теперь за то же самое ещё раз. Ни в одной правовой системе мира в истории человечества такого не было и, надеюсь, не будет.

Любое наказание должно быть индивидуально – если кто-то в чём-то конкретно уличён, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее число спортсменов чистые, как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?" — сказал Путин на большой пресс-конференции.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

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