Путин — о решении ВАДА: так можно зачистить наших фигуристок

Президент России Владимир Путин на примере фигурного катания предположил, что отстранение России от международных соревнований не пойдёт на пользу мировом спорту.

«У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, ещё дети почти, какое они имеют отношение к допингу? Никакого, понимаете, но они прыгают четыре оборота, а другие не прыгают, пока. Ну, вот их можно зачистить и со льда убрать таким образом. А зачем? Разве это пойдёт на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет", — сказал Путин на большой пресс-конференции.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.