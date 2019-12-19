Путин — о решении ВАДА: так можно зачистить наших фигуристок

Президент России Владимир Путин на примере фигурного катания предположил, что отстранение России от международных соревнований не пойдёт на пользу мировом спорту.
«У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, ещё дети почти, какое они имеют отношение к допингу? Никакого, понимаете, но они прыгают четыре оборота, а другие не прыгают, пока. Ну, вот их можно зачистить и со льда убрать таким образом. А зачем? Разве это пойдёт на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет", — сказал Путин на большой пресс-конференции.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
- 19 декабря 2019
-
14:09
-
14:08
-
13:51
-
13:39
-
13:25
-
13:24
-
13:03
-
12:59
-
12:49
-
12:34
-
12:02
-
11:31
-
11:23
-
11:15
-
11:03
-
10:49
-
10:48
-
10:38
-
10:31
-
09:47
-
09:34
-
09:25
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:38
-
00:54
-
00:40
-
00:18
- 18 декабря 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:15
-
23:03
-
22:54
-
22:22