Путин: если у ВАДА нет претензий к ОКР, Россия должна выступать под своим флагом

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что решение исполкома ВАДА об отстранении России от крупнейших международных соревнований противоречит Олимпийской хартии.

«Я уже в Париже отмечал, что решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. Не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Ну так в хартии записано. Если сейчас со стороны ВАДА к нашему действующему Олимпийскому комитету претензий нет, значит, и сборная должна выступать под своим флагом.

Мы будем в этом помогать и содействовать. Мы всё делаем для того, чтобы российский спорт был чистым. РУСАДА формировалось в тесном контакте с нашими коллегами из ВАДА, даже руководителя выбирали по их рекомендации. Всё, что я сказал, даёт все основания полагать, что решение, к сожалению, носит политический оттенок", — сказал Путин.

Путин — о решении ВАДА: так можно зачистить наших фигуристок