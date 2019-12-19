Траньков: Ягудину придётся отвечать за свои высказывания

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Максим Траньков прокомментировал слова олимпийского чемпиона Алексея Ягудина о травле тренера Татьяны Тарасовой. Сначала известного специалиста раскритиковала команда Этери Тутберидзе, а затем появилась петиция с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором за «предвзятое отношение к спортсменам».

«Мне кажется, все мы должны нести ответственность за то, что говорим. Если Алексей Ягудин считает, что посылать матом и обзывать — это нормально, то и ему рано или поздно придётся отвечать за свои высказывания. Что же касается Татьяны Анатольевны, то она уже очень давно работает на телевидении. Да, кто-то обвиняет её в симпатиях к определённым атлетам, но мне кажется, это скорее относится к зрителям, которые в каждом сказанном ею слове ищут подвох. А у неё просто стиль такой: она не пристрастна, а прямолинейна.



Кто-то считает, что она недостаточно уважает Загитову. Но я на 1000% уверен, что эти люди не правы. Потому что как можно не уважать самую титулованную российскую фигуристку», — цитирует Транькова «RT на русском».

На минувшей неделе олимпийская чемпионка Загитова объявила о приостановке карьеры.

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