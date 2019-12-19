Чен: наши чиновники душат российских спортсменов

Чемпионка мира в закрытых помещениях 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен, комментируя отстранение России от международных соревнований, поблагодарила Всемирное антидопинговое агентство. Чен выразила благодарность организации, позволившей российским спортсменам выступать в нейтральном статусе.

«Я бы вообще поблагодарила ВАДА, что позволяют нам в нейтральном статусе выступать. То, что творят сегодня наши чиновники, это вот реально… Так как мы себе навредить не можем, никто навредить не может.

Складывается парадоксальная ситуация, наши чиновники кричат, что нужно бойкотировать Олимпиаду, а ВАДА — наоборот, что давайте допустим россиян. Наши чиновники сами душат своих спортсменов», — сказала Чен в эфире программы A-Team на радио «Эхо Москвы».