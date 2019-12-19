Познер: государственная допинговая программа была и в СССР

Известный телеведущий Владимир Познер рассказал, какой была ситуация с применением допинга в СССР.
«Не думаю, что мы были чище. Я не могу называть фамилию человека, который мне это рассказывал. По его словам, в советское время (примерно 1982 год) он приехал на базу к нашим гребцам, которые готовились в высокогорной местности к Олимпийским играм. После завтрака перед каждым стоял стакан с большим количеством разных таблеток. И тренеры следили за тем, чтобы все спортсмены выпили эти таблетки. Так что и в советские времена был допинг. И была государственная программа.
Возможно, раньше сложнее было это обнаружить, а может, ВАДА менее активно работало? Полагать, что в СССР меньше стремились к победам и меньше употребляли допинга, — наивно. Для Советского Союза победа на первенствах мира была победой политической. Это было доказательством того, что социализм, наш строй лучше капитализма. Этому придавалось гораздо большее значение, чем на сегодняшний день», — цитируют Познера «Аргументы и факты».
9 декабря исполком ВАДА принял решение об отстранении России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
- 19 декабря 2019
-
14:09
-
14:08
-
13:51
-
13:39
-
13:25
-
13:24
-
13:03
-
12:59
-
12:49
-
12:34
-
12:02
-
11:31
-
11:23
-
11:15
-
11:03
-
10:49
-
10:48
-
10:38
-
10:31
-
09:47
-
09:34
-
09:25
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:38
-
00:54
-
00:40
-
00:18
- 18 декабря 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:15
-
23:03
-
22:54
-
22:22