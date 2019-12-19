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РУСАДА не согласилось с решением ВАДА, Россия обжалует дисквалификацию в CAS

РУСАДА не согласилось с решением ВАДА, Россия обжалует дисквалификацию в CAS
Другие / Прочие виды спорта 0

В Москве состоялось заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В ходе заседания было принято решение не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о санкциях в отношении российского спорта.

В результате было принято решение оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). На эту процедуру отводится 21 день с момента принятия решения ВАДА. Отсчёт начался с 9 декабря 2019 года.

«Присутствовал полный кворум, в соответствии с уставом РУСАДА набсовет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА. В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении ВАДА мы приняли решение не соглашаться с этим решением», — цитирует главу наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева ТАСС.

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