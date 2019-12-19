Глава набсовета РУСАДА — об обращении в CAS: у нас достаточно сильные аргументы

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев, комментируя решение организации подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на санкции по отношению к российскому спорту, поделился мнением о возможной аргументации.

«К сожалению, наши позиции в диалоге с ВАДА не совпали, будем решать вопрос в юридической плоскости. Прогнозы давать не буду, но считаем, что аргументы достаточно сильные», — приводит слова Ивлева ТАСС.

Ранее стало известно, что РУСАДА не согласилось с выводами Всемирного антидопингового агентства. Решением ВАДА Россия была отстранена от международных соревнований на четыре года. Из-за отстранения российские спортсмены не смогут использовать флаг и гимн на Олимпиаде в Токио.