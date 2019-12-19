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Исинбаева и Хрычиков воздержались во время голосования по санкциям ВАДА

Исинбаева и Хрычиков воздержались во время голосования по санкциям ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, как проходило голосование наблюдательного совета организации по вопросу решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о санкциях в отношении российского спорта. Во время голосования члены наблюдательного совета не согласились с вердиктом ВАДА об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Теперь российская сторона будет обжаловать решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде.

«Пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА не согласились с санкциями ВАДА в отношении российского спорта, Елена Исинбаева и Сергей Хрычиков — воздержались», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Из-за отстранения российские спортсмены не смогут использовать флаг и гимн на Олимпиаде в Токио.

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