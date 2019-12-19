Дегтярёв: России нужно бороться, отстаивать права в международных инстанциях

Зампредседатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв поделился мнением о решении наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с итоговым вердиктом Всемирного антидопингового агентства, отстранившего Россию от международных соревнований на четыре года.

«Решение CAS об отмене пожизненного отстранения Виталия Леонтьевича Мутко от Олимпиад — показательный пример того, что нужно бороться, отстаивать свои права в международных спортивных инстанциях.

Голоса в поддержку России всё чаще звучат и в международном сообществе, поскольку наша страна всегда являлась членом мировой спортивной семьи. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, с которым мы встречались недавно в Москве, высказался предельно чётко. На протяжении последних пяти лет российские хоккеисты проверяются на предмет допинга. Все они чистые. По какой причине они должны ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом? Почему нарушаются их права? Такого мнения придерживаются все те, кто предан спорту, а не политическим играм», — цитирует Дегтярёва пресс-служба Госдумы РФ.