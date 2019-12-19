Трёхкратный призёр ЧМ лыжник Хальфварссон пропустит этап Кубка мира в Планице

Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон пропустит этап Кубка мира, который пройдёт в Планице (Словения) 21-22 декабря, сообщает NRK. Причиной является простуда.

30-летний спортсмен сосредоточится на тренировках, чтобы в лучшей форме подойти к многодневке «Тур де Ски». На стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Хальфварссон не сумел выйти в финал в спринте. В гонке на 15 км классическим стилем он стал 12-м, а в гонке преследования свободным стилем — девятым.

Ранее стало известно, что в Планице не выступит трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. В рамках этапа в Планице пройдут индивидуальные и командные спринтерские гонки.

«Тур де Ски» стартует 28 декабря.