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Олимпийский манифест Пьера де Кубертена продан за рекордную сумму

Олимпийский манифест Пьера де Кубертена продан за рекордную сумму
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена был продан на аукционе в Нью-Йорке (США) за $ 8,8 млн, сообщает ABC. Документ в виде 14-страничной рукописи впервые был представлен обычным посетителям в галерее аукционного дома Sotheby's. Стартовая цена лота составляла $ 500 тыс.

Эксперты предполагали, что манифест будет продан за $ 1 млн, но в ходе торгов, длившихся более 12 минут, развернулось настоящее противостояние предложений.

Рукопись является единственной сохранившейся копией речи, которую Кубертен произнёс в Университете Сорбонна в Париже в 1892 году. $ 8,8 млн — рекордная сумма в истории продаж спортивных реликвий.

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр и лозунг «Быстрее, выше, сильнее».

Олимпийский манифест Пьера де Кубертена выставлен на торги
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