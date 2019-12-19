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Чемпионка ОИ-1992 — о санкциях ВАДА: я против того, чтобы наказывали невиновных

Чемпионка ОИ-1992 — о санкциях ВАДА: я против того, чтобы наказывали невиновных
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионка Олимпийских игр 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина прокомментировала отстранение России от международных соревнований на четыре года. Чусовитина считает решение Всемирного антидопингового агентства несправедливым.

«Я против того, чтобы наказывали невиновных. Это должно происходить только с теми, кого поймали и у кого действительно есть допинг. Возьмём гимнасток: спортсменка чистая, готовилась к Олимпиаде всю жизнь. Я просто это знаю. Готовишься, готовишься… и раз — всю твою жизнь повернули на 180 градусов.

Гимнастика — чистый вид спорта, у нас реже всего происходят допинговые скандалы. Поскольку это просто невозможно. Если тренер даёт что-то для выносливости, ты не сможешь выполнить упражнения на бревне или брусьях, потому что там нужна концентрация и спокойствие», — цитирует Чусовитину РИА «Новости».

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