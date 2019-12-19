Валуев: одним спортсменам можно есть допинг, а другим нельзя

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство продолжит преследование российских спортсменов. Ранее ВАДА вынесло решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Российское антидопинговое агентство не согласилось с вердиктом ВАДА.

«Я говорил год назад, что перед Олимпиадой, учитывая все юридические процедуры, которые потребуют время, ВАДА будет искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование российских спортсменов. Это будет всегда, никогда это не закончится. ВАДА — это политическая дубина, это всё моветон. Как решили, так и будет. Мы не могли не подписаться под соглашениями с ВАДА, они подписаны всеми вплоть до МОК. Но МОК сегодня умывает руки, а мы обязаны исполнять требования.

Понимаю, что звучит дико, но альтернативы Олимпийским играм на сегодня нет и в ближайшее время не возникнет. Кто-то говорит, что нужно проводить альтернативные игры, но это мало осуществимо в техническом плане, на это потребуется не одно десятилетие, чтобы соревнования были сравнимы по значимости с Олимпиадой и также популярны, но при этом контролировались адекватной структурой, которая будет присматривать за чистотой спортсменов.

Возмущение в этой ситуации вызывает то, что одним спортсменам можно есть допинг, а другим нельзя. Я говорю о терапевтических исключениях, об астматиках. Откровенно больные люди становятся олимпийскими чемпионами. Давайте для них специальную Олимпиаду устроим. Все выступают за идеалы, которых давно нет, которые спустили в унитаз. И олимпийская хартия где-то уже в районе Пулковской канализации, как у нас говорят в Санкт-Петербурге», — цитирует Валуева РИА «Новости».