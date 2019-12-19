Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Планице

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определил состав команды на этап Кубка мира, который пройдёт в Планице (Словения) 21-22 декабря, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Планица. Состав сборной России

Мужчины

Александр Большунов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Андрей Собакарёв, Илья Порошкин.

Женщины

Анна Грухвина, Нина Дуботолкина, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Ольга Царёва.

В рамках этапа в Планице пройдут индивидуальные и командные спринтерские гонки. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, который пропустит этап в Планице. Лучший из россиян, Александр Большунов, занимает третье место.

У женщин лидирует норвежка Терезе Йохауг. Россиянка Наталья Непряева — седьмая.

Трёхкратный призёр ЧМ лыжник Хальфварссон пропустит этап Кубка мира в Планице

Клебо пропустит этап Кубка мира в Планице