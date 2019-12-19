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ОКР рассмотрит рекомендацию РУСАДА по решению ВАДА 24 декабря

ОКР рассмотрит рекомендацию РУСАДА по решению ВАДА 24 декабря
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийский комитет России уже 24 декабря рассмотрит рекомендацию Российского антидопингового агентства, которая была вынесена во время заседания наблюдательного совета. На заседании набсовет РУСАДА не согласился с решением Всемирного антидопингового агентства о санкциях в отношении российского спорта.

«ОКР как один из учредителей РУСАДА на ближайшем заседании исполкома, которое состоится 24 декабря, рассмотрит данную рекомендацию, а также вопрос юридической защиты интересов Олимпийского комитета России», — сообщает пресс-служба ОКР.

Теперь Россия планирует оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде. На эту процедуру отводится 21 день с момента принятия решения ВАДА. Отсчёт начался с 9 декабря 2019 года.

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