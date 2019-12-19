ОКР рассмотрит рекомендацию РУСАДА по решению ВАДА 24 декабря
Олимпийский комитет России уже 24 декабря рассмотрит рекомендацию Российского антидопингового агентства, которая была вынесена во время заседания наблюдательного совета. На заседании набсовет РУСАДА не согласился с решением Всемирного антидопингового агентства о санкциях в отношении российского спорта.
«ОКР как один из учредителей РУСАДА на ближайшем заседании исполкома, которое состоится 24 декабря, рассмотрит данную рекомендацию, а также вопрос юридической защиты интересов Олимпийского комитета России», — сообщает пресс-служба ОКР.
Теперь Россия планирует оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде. На эту процедуру отводится 21 день с момента принятия решения ВАДА. Отсчёт начался с 9 декабря 2019 года.
РУСАДА не согласилось с решением ВАДА, Россия обжалует дисквалификацию в CAS
- 19 декабря 2019
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