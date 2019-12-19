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Вяльбе поддержала решение РУСАДА по ВАДА

Вяльбе поддержала решение РУСАДА по ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вердиктом ВАДА о новых санкциях в отношении российского спорта.

«Понятное дело, что мы не должны были соглашаться с санкциями ВАДА, это абсолютно правильное решение. Нужно бороться за спортсменов до конца, не опуская рук», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Во время голосования члены наблюдательного совета не согласились с вердиктом ВАДА об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Теперь российская сторона будет обжаловать решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде. На эту процедуру отводится 21 день с момента принятия решения ВАДА. Отсчёт начался с 9 декабря 2019 года.

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