Вяльбе поддержала решение РУСАДА по ВАДА

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вердиктом ВАДА о новых санкциях в отношении российского спорта.

«Понятное дело, что мы не должны были соглашаться с санкциями ВАДА, это абсолютно правильное решение. Нужно бороться за спортсменов до конца, не опуская рук», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Во время голосования члены наблюдательного совета не согласились с вердиктом ВАДА об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Теперь российская сторона будет обжаловать решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде. На эту процедуру отводится 21 день с момента принятия решения ВАДА. Отсчёт начался с 9 декабря 2019 года.