Определился соперник Непомнящего по финалу этапа Гран-при ФИДЕ в Израиле

Китайский гроссмейстер Вэй И на тай-брейке обыграл представителя Чехии Давида Навару в полуфинале заключительного этапа Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме. Две партии с контролем 25 минут + 10 секунд на ход завершились со счётом 1,5:0,5.

В решающей стадии турнира в Иерусалиме китайский шахматист сыграет с россиянином Яном Непомнящим. Финал стартует 21 декабря.

По итогам Гран-при ФИДЕ в турнир претендентов отбираются два лучших гроссмейстера. Первую путёвку завоевал Александр Грищук, который уже выступил на трёх этапах серии. За вторую борются Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв. После выхода Непомнящего в финал россиянин всего на 1 очко отстаёт от француза. Если Ян выиграет этап в Иерусалиме, то именно он станет вторым участником турнира претендентов.