Загитова: первый раз выступала при такой большой аудитории

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая устроила показательный прокат перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и московским ЦСКА в Санкт-Петербурге, призналась, что ей никогда не приходилось выступать при столь большой аудитории.

«Я сегодня в первый раз выступала при такой большой аудитории, это очень меня подбодрило и зарядило на прокат. Хоккейный лёд совершенно не отличается от фигурного, где-то мягче, где-то потвёрже. Я уже привыкла, быстро адаптируюсь. Мне хотелось откатать хорошо, чтобы зрители были довольны. Хотела зарядить их перед тем, как начнётся игра», — приводит слова Загитовой «Р-Спорт».

13 декабря 17-летняя олимпийская чемпионка Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступление в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок.