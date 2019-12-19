Загитова: первый раз выступала при такой большой аудитории

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая устроила показательный прокат перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и московским ЦСКА в Санкт-Петербурге, призналась, что ей никогда не приходилось выступать при столь большой аудитории.
«Я сегодня в первый раз выступала при такой большой аудитории, это очень меня подбодрило и зарядило на прокат. Хоккейный лёд совершенно не отличается от фигурного, где-то мягче, где-то потвёрже. Я уже привыкла, быстро адаптируюсь. Мне хотелось откатать хорошо, чтобы зрители были довольны. Хотела зарядить их перед тем, как начнётся игра», — приводит слова Загитовой «Р-Спорт».
13 декабря 17-летняя олимпийская чемпионка Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступление в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок.
- 19 декабря 2019
-
21:39
-
20:59
-
18:38
-
16:37
-
16:24
-
16:02
-
15:50
-
15:43
-
15:38
-
15:15
-
14:49
-
14:44
-
14:37
-
14:09
-
14:08
-
13:51
-
13:39
-
13:25
-
13:24
-
13:03
-
12:59
-
12:49
-
12:34
-
12:02
-
11:31
-
11:23
-
11:15
-
11:03
-
10:49
-
10:48
-
10:38
-
10:31
-
09:47
-
09:34
-
09:25