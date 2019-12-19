Роднина: нашему поколению повезло, потому что у нас не было Интернета

Трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина поделилась мнением о скандалах в современном фигурном катании.



«Мне кажется, нашему поколению больше повезло, потому что у нас не было Интернета и у нас были более миролюбивые и уважительные болельщики. Ещё Пьер де Кубертен сказал, что профессиональный спорт станет самым главным врагом олимпийского движения. И вот мы с этим столкнулись. Люди бьются за металл.



Я буквально два дня назад прочитала, что фанаты Медведевой хотели встретиться с фанатами Загитовой и чуть не дошло до драки. Знаете, раньше это были фанаты футбола. А мы в фигурном катании всегда имели другую публику. Да, были те, кто любил одних или других, но это не выражалось в такой агрессивной форме", — приводит слова Родниной «Комсомольская правда».



Также она высказалась о решении Алины Загитовой приостановить выступления в профессиональных соревнованиях.



«Я ничего не хочу рассчитывать. Это она сама со своим тренерским штабом и своими родителями будет взвешивать свои возможности. Почему нам всё время нужно бежать впереди паровоза. Это еёе право, это её жизнь и это её решение», — добавила Роднина.

«Мусорная яма ненависти». Во что превратилось российское фигурное катание Заявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой.