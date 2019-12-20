Объявлен состав сборной Швеции на «Тур де Ски»
Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам огласил состав команды на многодневку «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря, сообщает Skidor.
В заявку мужской команды вошли: Калле Хальфварссон, Йохан Хаггстрём, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Карл Йохан Вестберг, Бьёрн Сандстрём, Аксель Экстрём.
В состав женской сборной включены: Шарлотт Калла, Мая Дальквист, Стина Нильссон, Йонна Сундлинг, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Элина Рённлунд.
Как и ожидалось, чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон не выступит на предстоящей многодневке. На минувшей неделе спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг сообщил, что Фрида не будет допущена к соревнованиям, пока не сбалансирует своё питание.
«Тур де Ски» завершится 5 января.
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