Туктамышева рассказала, как вела себя в детстве

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева осталась в восторге от посещения бала в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга.
«Многие девочки в детстве мечтают почувствовать себя принцессой и оказаться на балу. Платья, замки, кавалеры, танцы и всё такое. Но не я. В детстве я была тем ещё озорником. Ко всему девчачьему я относилась с нескрываемым пренебрежением — скучно же! Время идёт, особо ничего не поменялось, но когда меня пригласили на бал, я восприняла это как приключение, как опыт. Оказалось, не зря!
Юсуповский дворец потрясает великолепной архитектурой, все ходят такие красивые и стильные, креативный показ коллекции одежды, балет, опера. Всё это было крайне любопытно и желаю всем девочкам хотя бы раз сходить на бал, узнаете что это такое!" — написала Туктамышева в «Инстаграме».
Туктамышева намерена выступить на чемпионате России, который состоится в Красноярске с 26 по 29 декабря.
Запись доступна на странице Туктамышевой в «Инстаграме».
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