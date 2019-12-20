Загитова — о показательном прокате перед матчем КХЛ: нереальная энергетика на трибунах!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова осталась довольна своим показательным прокатом перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и московским ЦСКА в Санкт-Петербурге. Столичный клуб одержал победу со счётом 1:0.

«Вечером я выступала на хоккейной площадке в Санкт-Петербурге, куда пришли 62 тысячи болельщиков на матч СКА — ЦСКА! Это рекорд в моей практике выступлений. Нереальная энергетика на трибунах, я получила огромное удовольствие!» — написала Загитова в «Инстаграме».

Напомним, 13 декабря 17-летняя Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступление в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок.

Запись доступна на странице Загитовой в «Инстаграме».

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