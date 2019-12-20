Глава ФЛАУ: украинских легкоатлетов просто держат в заложниках

Президент федерации лёгкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказал о проблемах, с которыми столкнулись атлеты при подготовке к Олимпиаде 2020 года.

«Государство должно компенсировать ФЛАУ около 4,5 млн грн. Это та сумма, которую страна нам гарантировала, которую Федерация уже использовала. Платёж должен был поступить ещё в начале декабря, но его до сих пор нет. На заседании Министерства мы спросили, в чём проблема, и ответ нас просто шокировал. Во время беседы с заместителем министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Шумилиным и директором Департамента экономики и финансов МКМСУ Юрием Музыкой нам дали понять, что этих денег, скорее всего, и не будет», — цитирует Гоцула «Диалог.UA».

У представителей Украины, находящихся за рубежом в рамках подготовки к Олимпийским играм-2020, из-за этого сейчас появились огромные проблемы: их просто не отпускают домой.

«У нас люди в Португалии, Испании, Кении, Киргизии, Турции, Польше! Мы взяли на себя договорные обязательства, заказали билеты, номера, тренировочные базы, обеспечиваем питание, проживание. Время идёт, платить надо, суммы увеличиваются. Теперь, когда выяснилось, что мы не можем дальше все это оплачивать, их просто не выпускают, требуют „Платите деньги!“ Людей просто держат в заложниках!» — добавил глава ФЛАУ.