Иванова: нельзя просто так соглашаться с мнением ВАДА, надо бороться до конца

Чемпионка мира в санном спорте, серебряный призёр Игр 2014 года Татьяна Иванова заявила, что России нельзя так просто соглашаться с санкциями ВАДА.
Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Таким образом, Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Я считаю, что в любом случае надо бороться до конца, и наш удачный кейс в CAS в 2018 году — лишнее тому подтверждение. Нельзя просто так соглашаться с мнением ВАДА. Могу сказать, что у меня не было какой-то болезненной реакции после оглашения решения исполкома ВАДА 9 декабря. Я прошла всё это несколько лет назад и уже спокойно отношусь», — цитируют Иванову «Известия».
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