Глейхенгауз рассказал, что Косторная будет изучать четверные прыжки

Даниил Глейхенгауз, тренер-хореограф российской фигуристки Алёны Косторной, заявил, что в дальнейшем 16-летняя спортсменка будет работать над изучением четверных прыжков.

Ранее Косторная с мировым рекордом одержала победу в финале Гран-при в Турине (Италия).

«Алёна заслуженно завоевала золотую медаль. Она чисто исполнила две программы. Была великолепна в хореографии. Показала, что можно набирать огромные баллы и ставить мировые рекорды с тем набором, который у неё есть. Будем работать дальше.

Надо всё равно прогрессировать. Посмотрим, если будет возможность, станем изучать четверные. Пока идёт сезон, об этом сложно говорить, потому что на это нет времени, да и риск травмы слишком высок", – цитирует Глейхенгауза официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.