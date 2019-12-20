Глейхенгауз: сложно сказать, что произошло внутри у Загитовой

Тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что после неудачного выступления Алины Загитовой в финале Гран-при в Турине (Италия) её следует поддержать. По его словам, у 17-летней спортсменки сильный характер.
«В Турине были два дня абсолютно разных эмоций. Мы были очень горды за Алину после короткой программы, потому что она показала идеальное сочетание всех элементов в прокате от прыжков до дорожки, вращений. К тому же эмоционально она передала то, что я хотел видеть в этой постановке. И всё случилось наоборот в произвольной программе.
Мне сложно сказать, что произошло у Алины внутри до и после проката, потому что те эмоции, которые переживает спортсмен от побед или поражений, невозможно прочувствовать другим людям. Мы лишь можем Алину поддержать и быть с ней в этот непростой момент. Алина – человек с сильным характером", – приводит слова Глейхенгауза официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее Загитова сообщила, что приостанавливает карьеру на неопределённый срок.
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