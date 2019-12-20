У волейболиста сборной России угнали автомобиль Cadillac Escalade

У волейболиста санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрия Ковалёва угнали автомобиль Cadillac Escalade, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Волейболист обратился в полицию с заявлением, оценив ущерб в 3,5 млн рублей. По словам Дмитрия, автомобиль был застрахован.

Машина была замечена злоумышленниками у дома № 17 по Газовой улице. Преступление было совершено 19 декабря в период с 14:50 до 14:56.

28-летний Ковалёв в составе сборной России стал двукратным победителем Лиги наций и дважды выиграл Универсиаду. В 2015 году он стал бронзовым призёром Европейских игр в Баку (Азербайджан). До перехода в «Зенит» Дмитрий выступал за «Прикамье», «Губернию» и «Урал».