У волейболиста сборной России угнали автомобиль Cadillac Escalade
У волейболиста санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрия Ковалёва угнали автомобиль Cadillac Escalade, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Волейболист обратился в полицию с заявлением, оценив ущерб в 3,5 млн рублей. По словам Дмитрия, автомобиль был застрахован.
Машина была замечена злоумышленниками у дома № 17 по Газовой улице. Преступление было совершено 19 декабря в период с 14:50 до 14:56.
28-летний Ковалёв в составе сборной России стал двукратным победителем Лиги наций и дважды выиграл Универсиаду. В 2015 году он стал бронзовым призёром Европейских игр в Баку (Азербайджан). До перехода в «Зенит» Дмитрий выступал за «Прикамье», «Губернию» и «Урал».
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