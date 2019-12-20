Лебедеву понравилась реакция Путина на решение ВАДА

Член Государственной думы Игорь Лебедев поддержал президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил, что после решения исполкома ВАДА нужно использовать все юридические возможности для защиты прав «чистых» российских спортсменов.
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Таким образом, Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«То, в каком виде отреагировал президент на решение ВАДА — это вполне предсказуемая, объяснимая и адекватная реакция. И мы тоже так считаем, главное, чтобы результат был. Естественно, что президент считает: надо использовать все возможные способы, чтобы попытаться доказать свою правду. Это всевозможные судебные и юридические органы и всевозможные другие организации – то есть отстаивать спортсменов до последней, так сказать, капли крови. Пока не будут исчерпаны все юридические возможности», — цитирует Лебедева РИА «Новости».
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