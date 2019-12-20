Лихачёв: для сборной России по пляжному футболу сезон получился уникальным

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв отметил, что одной из задач на 2020 год является успешное выступление команды в Евролиге и Межконтинентальном кубке.

«Если оценивать уходящий 2019-й год для нашей сборной, то, конечно, считаю его успешным. Мы стали призёрами многих престижных международных турниров, в которых принимали участие. Сезон получился уникальным: наша сборная провела 45 матчей, и это, безусловно, рекорд для нас. Если мне память не изменяет, в истории пляжного футбола ни одна национальная сборная за один сезон не проводила такого огромного количества встреч. Мы сумели выдержать тяжёлый график этого сезона и выполнить в подавляющем большинстве случаев те поставленные задачи, которые перед нами стояли.

Одна из основных задач на следующий год — успешное выступление в Евролиге и Межконтинентальном кубке. Есть большая надежда, что мы примем участие в традиционном старейшем турнире в Португалии. Это турнир для четырёх сборных. Будем стараться давать шансы молодым, чтобы смотреть в будущее с большим оптимизмом. Очень хочется, чтобы наши ребята избежали травм, чтобы мы продолжали развиваться, чтобы пляжный футбол становился более популярным и зрелищным», — приводит слова Лихачёва официальный сайт РФС.