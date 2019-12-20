Агапитов выдвинут на пост президента Европейской федерации тяжёлой атлетики

Глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов поборется за пост главы Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF).

Выборы состоятся 2 апреля 2020 года в Москве. Окончательный список кандидатов определится в марте.

«Исполком единогласно поддержал мою кандидатуру на выборный конгресс Европейской федерации тяжёлой атлетики. Я буду выдвигать свою кандидатуру на посты президента, вице-президента и генерального секретаря», — цитирует Агапитова ТАСС.

Агапитов — член исполкома Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) и член исполкома Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта. В качестве спортсмена он становился чемпионом мира 1997 года в весовой категории до 91 кг.