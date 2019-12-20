Фигуристка Шаботова, сказавшая в России о пользе допинга, стала чемпионкой Украины

Бывшая российская фигуристка Анастасия Шаботова выиграла чемпионат Украины.

Спортсменка стала единственной участницей, которая без ошибок исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп. Главная конкурентка Шаботовой — двукратная чемпионка Украины Анастасия Архипова — пропустила турнир из-за серьёзной травмы колена.

Этот успех позволит Шаботовой в дальнейшем рассчитывать на серьёзные международные старты и участие в двух этапах Гран-при среди юниоров.

В начале года Шаботова оказалась в центре внимания, когда в ходе общения с болельщиками на своей странице в «Инстаграме» отметила, что для успешных выступлений нужно принимать допинг. В июле стало известно, что Анастасия получила разрешение выступать за Украину.