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Фигуристка Шаботова, сказавшая в России о пользе допинга, стала чемпионкой Украины

Фигуристка Шаботова, сказавшая в России о пользе допинга, стала чемпионкой Украины
Другие / Фигурное катание 0

Бывшая российская фигуристка Анастасия Шаботова выиграла чемпионат Украины.

Спортсменка стала единственной участницей, которая без ошибок исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп. Главная конкурентка Шаботовой — двукратная чемпионка Украины Анастасия Архипова — пропустила турнир из-за серьёзной травмы колена.

Этот успех позволит Шаботовой в дальнейшем рассчитывать на серьёзные международные старты и участие в двух этапах Гран-при среди юниоров.

В начале года Шаботова оказалась в центре внимания, когда в ходе общения с болельщиками на своей странице в «Инстаграме» отметила, что для успешных выступлений нужно принимать допинг. В июле стало известно, что Анастасия получила разрешение выступать за Украину.

Фигуристка Шаботова, сказавшая о пользе допинга, выиграла 1-й турнир за Украину
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