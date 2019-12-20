Российский лыжник дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Российский лыжник Даниил Харичев дисквалифицирован на девять месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства. Срок дисквалификации серебряного призёра первенства России будет отсчитываться с 12 апреля 2019 года.

РУСАДА также подтвердило дисквалификацию на четыре года бегуна Ильназа Минигалеева. 24-летний спортсмен признан виновным в нарушении Общероссийских антидопинговых правил («Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб»). Дисквалификация отсчитывается с 19 сентября 2019 года.

В списке дисквалифицированных также значатся Екатерина Урамченко (пауэрлифтинг, отстранение на четыре года) и Захар Арапов (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, на два года).