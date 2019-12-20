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Российский лыжник дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Российский лыжник дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Даниил Харичев дисквалифицирован на девять месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства. Срок дисквалификации серебряного призёра первенства России будет отсчитываться с 12 апреля 2019 года.

РУСАДА также подтвердило дисквалификацию на четыре года бегуна Ильназа Минигалеева. 24-летний спортсмен признан виновным в нарушении Общероссийских антидопинговых правил («Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб»). Дисквалификация отсчитывается с 19 сентября 2019 года.

В списке дисквалифицированных также значатся Екатерина Урамченко (пауэрлифтинг, отстранение на четыре года) и Захар Арапов (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, на два года).

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