Глейхенгауз: отговорить Трусову от того, чтобы не прыгать что-то более сложное, невозможно

Даниил Глейхенгауз, тренер-хореограф российской фигуристки Александры Трусовой, отметил прогресс 15-летней спортсменки. В финале Гран-при в Турине (Италия) Трусова заняла третье место, уступив Алёне Косторной и Анне Щербаковой.

«Саша пошла на тройной аксель в короткой программе. Мы его только недавно выучили, и пока стабильность исполнения оставляет желать лучшего. Это был такой риск-риск, но это же Саша! Поэтому тут даже нечего обсуждать. Отговорить Сашу от того, чтобы не прыгать что-то более сложное, невозможно.

Мы понимаем: цель – Олимпиада, и подготовка к ней идёт уже сейчас. Чем раньше Саша начнёт накатывать тот контент и те программы, которые она хочет показать там, тем легче ей будет в нужный момент.

Прокат произвольной программы с пятью четверными – здесь сложно что-то говорить. Хотя Юдзуру Ханю и Нейтан Чен показали, что можно сделать пять четверных в одной программе на высоком уровне. У Саши в Турине не получился четверной сальхов – она сделала «бабочку» и потеряла баллов 10-12.

Такое количество четверных – всегда риск. Одна ошибка — и ты третий, один выезд — и ты первый. Именно это и добавляет интереса. Конечно, может быть, в самый важный момент мы сможем проконтролировать до конца количество четверных, чтобы у Саши получился максимальный результат. Но пока она взрослеет, прогрессирует, ей хочется это делать, и невозможно остановить человека в его стремлении развиваться», — цитирует Глейхенгауза официальный сайт ФФККР.