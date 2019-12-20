Чемпионы ОИ Тотьмянина и Маринин выступят на открытии ЧР по фигурному катанию

Олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступят на церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.



Церемония состоится 26 декабря.

«Красочное ледовое шоу с элементами воздушной акробатики будет поддерживать авторский 3D mapping на льду, для которого в Красноярск специально будет доставлено высокотехнологичное проекционное оборудование. Открытие будет транслироваться Первым каналом на всю страну. В церемонии примут участие местные артисты и фигуристы, московский ледовый шоу-коллектив, фигуристы-акробаты из Аргентины и Бразилии, а хедлайнерами церемонии станут олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин», — сообщили ТАСС в оргкомитете турнира.

Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске