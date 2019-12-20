Прокуратура предъявила обвинение врачу Шмидту в организации допинговой сети

Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения против скандально известного немецкого врача Марка Шмидта и четырёх его сообщников, сообщает Deutsche Welle. Шмидт был арестован в ходе рейда немецкой полиции во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).
Шмидт обвиняется в организации допинговой сети, связанной с его клиникой в Эрфурте. Допинговая сеть Марка была раскрыта в начале марта после того, как во время чемпионата мира в Зеефельде были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга. Ранее стало известно, что услугами Шмидта пользовались порядка 50-60 спортсменов, в год на незаконном обороте допинга немецкий врач мог зарабатывать от € 400 до 900 тыс.
Кроме того Шмидту было предъявлено обвинение в причинении серьёзных телесных повреждений в отношении одной из спортсменок.
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