Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Прокуратура предъявила обвинение врачу Шмидту в организации допинговой сети

Прокуратура предъявила обвинение врачу Шмидту в организации допинговой сети
Другие / Лыжный спорт 0

Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения против скандально известного немецкого врача Марка Шмидта и четырёх его сообщников, сообщает Deutsche Welle. Шмидт был арестован в ходе рейда немецкой полиции во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

Шмидт обвиняется в организации допинговой сети, связанной с его клиникой в Эрфурте. Допинговая сеть Марка была раскрыта в начале марта после того, как во время чемпионата мира в Зеефельде были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга. Ранее стало известно, что услугами Шмидта пользовались порядка 50-60 спортсменов, в год на незаконном обороте допинга немецкий врач мог зарабатывать от € 400 до 900 тыс.

Кроме того Шмидту было предъявлено обвинение в причинении серьёзных телесных повреждений в отношении одной из спортсменок.

ВАДА назвало четыре страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще России
Суд продлил арест врача Шмидта, оказавшегося в центре допингового скандала
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019