Финал мужской волейбольной Лиги наций в 2020 году примет Турин

Финал мужской волейбольной Лиги наций в 2020 году состоится в Турине, информирует пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Помимо сборной Италии в финальной части турнира сыграют пять лучших команд по итогам предварительного этапа Лиги наций.

Финальная стадия соревнований состоится с 1 по 5 июля. Матчи пройдут на арене в Турине, которая рассчитана на 13 тыс. зрителей.



Лига наций проводится с 2018 года. Сборная России дважды выигрывала турнир.

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