Финал мужской волейбольной Лиги наций в 2020 году примет Турин
Финал мужской волейбольной Лиги наций в 2020 году состоится в Турине, информирует пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).
Помимо сборной Италии в финальной части турнира сыграют пять лучших команд по итогам предварительного этапа Лиги наций.
Финальная стадия соревнований состоится с 1 по 5 июля. Матчи пройдут на арене в Турине, которая рассчитана на 13 тыс. зрителей.
Лига наций проводится с 2018 года. Сборная России дважды выигрывала турнир.
Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность лишения страны права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года в свете решения ВАДА.
9 декабря ВАДА отстранило Россию на четыре года от крупнейших международных соревнований за манипуляции с данными Московской лаборатории.
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