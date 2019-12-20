Фигуристка Слуцкая рассказала, как совмещает материнство и работу

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию и мама троих детей Ирина Слуцкая поделилась лайфхаком, как совмещать материнство с работой и при этом всё успевать.

«Конечно, скучаю, когда из-за работы несколько дней не вижу своих любимых (как, например, сейчас), но нас спасает Skype, WhatsApp и все остальные упрощающие жизнь программы.

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Я стану не первой и не последней мамочкой в «Инстаграме», которая напишет про материнство и работу, уже смирилась с этим фактом. Но всё-таки мне ну очень хочется поделиться с вами опытом. ⠀

Итак, как же я нахожу баланс. Самое главное — понять, что в этом вопросе, как и во всём остальном в жизни, нужно искать компромиссы и не ударяться с головой во что-то одно.

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Нужно хвалить себя даже за малые победы. Для кого-то и проснуться вовремя — уже мини-подвиг, согласитесь. Детки всегда чувствуют все мамины переживания и от этого начинают страдать. А уж этого нам совсем не надо!

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Не бояться импровизировать! Не закрывайте себя в рамках унылого выверенного плана. Позвольте детям решать самим! Пусть сегодня это будет тихий домашний ужин и сказка на ночь, а завтра — поход в торговый центр или кино», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Ирины Слуцкой в «инстаграме».