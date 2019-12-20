Орлов: ну прыгают наши девочки-фигуристки четверные. Ну и что?

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о прогрессе в фигурном катании, который заключается в усложнении программ, а не в улучшении художественного восприятия.

«Обществу нужно решить, куда идти: в усложнение программы или в художественное восприятие. Мне ближе художественное восприятие, хоть я и спортсмен. Прыжки должны быть гармонично вплетены в программу. А то вот девочки наши прыгают… При всём к ним уважении, нет художественного восприятия. Ну четыре оборота… Ну и что? Я бы задумался о повышении возрастного ценза в фигурном катании: что-то в этом есть нелогичное. В балете прыгунов много, а Барышников — один. Почему? Это художественное восприятие, образ. Думаю, спорт должен идти к этому», — сказал Орлов в видеоблоге на YouTube.