Собака фигуристки Трусовой получила новые костюмы к чемпионату России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова рассказала о новом гардеробе своей собаки Тины, которая сопровождает хозяйку на большинстве соревнований. Одежда Тины всегда похожа на костюмы, в которых соревнуется её хозяйка.

«Я и Тина хотим выразить нашу благодарность Ольге Рябенко. Ольга очень занятой человек: она шьёт потрясающие костюмы для спортсменов, которые не просто красивые, но и очень удобные. Несмотря на это, Ольга нашла время принарядить Тиночку! Мы обе в восторге», — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Александры Трусовой.

Чемпионат России по фигурному катанию будет проходить в Красноярске с 26 по 29 декабря.