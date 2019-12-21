ВАДА: РУСАДА в 2018 году провело 8322 теста на допинг, 1,4% из них положительные

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году провело 8322 теста на допинг, из которых 1,4% дали положительный результат, сообщается в годовом отчете Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), опубликованном на официальном сайте организации.

По общему количеству проведённых тестирований РУСАДА занимает шестое место среди всех аккредитованных в 2018 году антидопинговых организаций. Больше всего тестирований провело Немецкое антидопинговое агентство, специалисты которого проанализировали 14 963 тестирования, из которых 0,3% дали положительный результат.

Согласно отчету ВАДА, общее количество проанализированных проб в 2018 году в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 6,9% — с 322 050 до 344 177 образцов. Отмечается небольшое снижение процента положительных результатов тестирований: 1,43% — в 2017 году, 1,42% — в 2018-м.